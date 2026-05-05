Спасли друг друга, а потом жили по соседству: удивительные истории дружбы во время ВОВ

Фронтовик Николай Гришкин нашел своего друга Баши Элнакаева спустя 40 лет

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для страны, но именно такое непростое время пробудило в людях вместе с жесткостью и самые лучшие человеческие качества. 5-tv.ru собрал несколько удивительных историй простых солдат, которые обрели на войне настоящих друзей и оставались преданы им до конца жизни.

Фронтовые подруги Зоя и Елена

Об этой истории дружбы радисток стало известно благодаря проекту «Свои — Истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны» из рассказа Тамары Соломки, правнучки Зои Захаровны Цветковой.

Ее прабабушке было всего 16 лет, когда началась война. На тот момент она училась на токаря. В годы войны учебное заведение эвакуировали в Казахстан под Кустанай. Зоя и сама рвалась на фронт, в итоге ее зачислили в школу связистов.

Однажды осенью 1942 года молодых девушек-связистов перебросили к линии фронта, в том числе и Зою.

«Меня встретила дружная, фронтовая семья, всюду были товарищи, всюду были друзья…» — говорила Зоя Захаровна, вспоминая первые дни на фронте словами известной песни, которую она так любила.

Именно там, на фронте, связистка встретила свою будущую боевую подругу — девушку Лену. Они очень быстро нашли общий язык и подружились. Девушки прошли вместе всю войну, не раз оказываясь в очень опасных ситуациях. Им часто приходилось передавать сведения о противнике в штаб, пробираясь к своим под пулями и бомбами.

Один из таких налетов не прошел бесследно — Зоя Захаровна получила контузию и два ранения. Подруга была рядом и все время поддерживала ее, ободряла.

Вместе девушки прошли Смоленск, Курск, Минск, Гомель, Чернигов, Кенигсберг, Варшаву и встретили Победу в Берлине вместе с остальными боевыми товарищами. Вернулись на Родину. Они продолжали дружить и в мирное время, сохраняя общение до конца жизни.

За отличную работу в ходе Берлинской операции полку связи, в котором служили девушки, было присвоено почетное наименование Берлинского, и он был награжден орденом Александра Невского.

Баши Элнакаев и Николай Гришкин

В рамках проекта «Свои — Истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны» стало также известно и о дружбе Баши Элнакаева из чеченского села Шали и Николая Гришкина из Чебоксар. О ней рассказал председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Салман Майрукаев.

Их дружба родилась на фронте и продлилась до самой Победы. Они оба сражались в Сталинграде. После 1945 года их пути разошлись. Они не знали друг о друге ничего, но не забывали. В 1980-х годах Николай случайно нашел в своем архиве казавшийся ему потерянным адрес Элнакаева и отправил ему письмо.

Вскоре Гришкин получил ответ, в конверт было также вложено письмо от 1943 года, написанное в Сталинграде.

«Я долго думал, как тебе ответить, и решил послать тебе то письмо, которое с моих слов ты написал в Сталинграде. Грамотой я не владел так хорошо, как автоматом, а весточку ждали от меня родные всегда. С тех пор все годы наше с тобой фронтовое письмо в моей семье хранится как самая дорогая реликвия…» — написал Баши в ответном письме.

Боевые товарищи вскоре решились встретиться вживую в Чебоксарах, после чего поняли: дружба, начавшаяся на поле боя в самое сложное время их жизни, была самой крепкой и не исчезла со временем. Оказалось, что вернуть дружбу никогда не поздно.

Былин Иван Андреевич и друг, спасший ему жизнь

На сайте «Бессмертного полка» можно найти тысячи удивительных историй солдат из самых разных городов, которыми делятся их родственники. Одной из таких историй об искренней фронтовой дружбе поделилась дочь солдата Былина Ивана Андреевича — Лидия Ивановна Былина.

Ее отец был призван на фронт в 1941 году, служил в пехоте. В 1942 году под Сталинградом шли тяжелейшие бои, в ходе которых Иван Былин получил ранение, после чего шансов выжить было немного — пуля пробила грудь, задела легкие, осколками посекло живот и ноги. Боевые товарищи не оставили его, перевязали, сделали плот и привязали сослуживца к бревнам в бессознательном состоянии.

Рискуя жизнью, они потащили Былина до реки и пустили плот по течению. Таким образом они хотели «унести» Ивана подальше от боевых действий. К счастью, раненый мужчина пришел в себя и успешно добрался до другого берега Волги, где были неподалеку наши части. Солдата обнаружили красноармейцы, ему оказали помощь. Из него извлекли пулю, застрявшую в полусантиметре от сердца, а потом отправили на лечение в тыл.

После ранения на фронт его больше не взяли. Иван Андреевич служил до конца войны в звании сержанта в военном гарнизоне. Уже после победы, осенью 1945 года, его нашел один из боевых товарищей, спасший ему жизнь тогда под Сталинградом. Его звали Дмитрий Ильич Лыков. Еще будучи на фронте Иван дал ему свой адрес.

«Однажды осенью 1945 года, поздним вечером раздался стук в калитку. Папа пошел посмотреть и долго не возвращался. Когда мы вышли, папа стоял, обнявшись с каким-то военным, оба плакали. Это был один из тех однополчан, что спасли ему жизнь под Сталинградом. У Дмитрия Ильича Лыкова погибла вся семья, вернулся на пепелище», — вспоминала Лидия Былина.

Ему больше некуда было ехать, кроме как к другу. В итоге Лыков поселился по соседству. Они прожили рядом до конца своих дней.

Василий Яценко, Евгений Садовников и Виталий Попков

Василий Яценко, Евгений Садовников и Виталий Попков были знакомы с самого детства. Они вместе выросли в Калининской станице Краснодарского края.

Когда началась война, ребята захотели пойти на фронт, но их не взяли, ведь мальчикам было всего по 14 лет. Однако позже друзья все-таки смогли попасть в качестве связистов в партизанский отряд. Они пережили все тяготы военной жизни, и всегда оставались вместе.

После войны каждый пошел своей дорогой (Садовников жил в Новороссийске, Попков остался в родной станице, Яценко — в Москве), но они не теряли связь: встречались, писали письма, поддерживали друг друга. Встречать вместе День Победы для друзей было важной традицией. Также они собирались на юбилеях своей родной школы, но со временем встречи стали реже, а потом по неизвестным причинам связь разорвалась на пять лет.

В 2018 году общими усилиями отделов по делам молодежи Калининского района и города Новороссийска была организована встреча друзей по видеосвязи. К сожалению, к тому моменту Василия Никифоровича Яценко уже не было в живых.

