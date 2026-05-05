Собянин сообщил об уничтожении 18-го за день беспилотника на подлете к Москве

На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18-й за день вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Атака произошла примерно в 16:50 по Москве 5 мая. Предыдущие две атаки были зафиксированы ближе к часу ночи, другие две — рано утром в промежуток с 05:00 до 08:00, остальные — после полудня.

С 2022 года ВСУ регулярно наносят удары по территории России. Причем для атак противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии. Власти региона заявляли, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры безопасности принимаются. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что после атаки на трех участках дорог ввели ограничения для общественного транспорта, а школьники перешли на дистанционное обучение.

