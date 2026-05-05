Пять мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в Брянской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в канале мессенджера МАКС.

По его словам, вражеский удар из реактивной системы залпового огня «Град» пришелся по поселку Белая Березка. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, после обстрела в населенном пункте начались пожары. Повреждения получили многоквартирный дом и частные жилые строения. На месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты уточняют последствия от вражеской атаки и помогают жителям.

До этого Богомаз сообщал о двух пострадавших при другой атаке Вооруженных сил Украины в Брянской области. Их также госпитализировали.

