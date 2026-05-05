Жизнь младенцев под угрозой: «эксперты» по сну дают родителям опасные советы

Daily Mail: псевдоэксперты по сну младенцев дают родителям опасные советы

Самопровозглашенные специалисты по детскому сну дают родителям опасные советы, которые могут привести к летальному исходу для новорожденных. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно результатам расследования, некоторые «гуру», имеющие обширную аудиторию в социальных сетях и поддержку знаменитостей, рекомендуют укладывать младенцев спать на живот.

Подобная практика прямо противоречит правилам безопасности, так как значительно повышает риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

В частности, под прицел расследователей попали Элисон Скотт-Райт и Лиза Клегг, которые берут за свои консультации от 200 до 500 фунтов стерлингов (около 20-50 тысяч рублей). При этом, они не обладают действующими медицинскими лицензиями.

В ходе скрытой съемки Скотт-Райт назвала сон на спине «одной из величайших трагедий современного родительства». Она утверждала, что все подопечные ей дети спят на животе.

Лиза Клегг, в свою очередь, предлагала использовать свернутые полотенца в кроватке, чтобы ребенок чувствовал себя «зажатым», как в руках матери.

Эксперты благотворительной организации Lullaby Trust предупреждают, что любые лишние предметы в люльке могут вызвать перегрев или удушье.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг уже заявил о намерении правительства закрыть законодательную лазейку, позволяющую людям без квалификации называть себя «медсестрами по уходу за новорожденными». Он подчеркнул, что опасная дезинформация, замаскированная под экспертное мнение, должна быть остановлена.

Семья Брюс-Смит, потерявшая четырехмесячного внука Мэдисона из-за неправильной позы во время сна под присмотром нанятой няни, призывает к введению обязательного лицензирования для всех платных специалистов в этой сфере.

На данный момент отрасль консультаций по детскому сну остается практически нерегулируемой. Это позволяет популярным блогерам продвигать методы, отвергнутые доказательной медициной еще в 1990-х.

Национальная служба здравоохранения Великобритании напомнила, что самым безопасным местом для младенца является плоский, твердый матрас без подушек, одеял и игрушек. Спать ребенок должен исключительно на спине в течение первых 12 месяцев жизни.

