Стала известна причина смерти телеведущего Алексея Пиманова

Причина смерти телеведущего Пиманова — остановка сердца

Причиной смерти ведущего телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексея Пиманова стала остановка сердца. Об этом сообщили его коллеги с телеканала в мессенджере МАКС.

Пиманову было 64 года. На протяжении многих лет он оставался одним из ключевых лиц эфира. Отмечалось, что Пиманов почти четверть века вел программу «Человек и закон», а также занимался режиссурой, писал сценарии и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

«Талантливый журналист, режиссер, продюсер. <…> Успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда», — отметили в релизе канала.

Коллеги подчеркнули, что его уход стал серьезной потерей для коллектива и выразили соболезнования родным и близким.

Алексей Пиманов был известен как автор и ведущий одной из самых продолжительных общественно-политических программ на российском телевидении. Помимо работы в эфире, он активно занимался продюсерской и управленческой деятельностью в медиасфере.

