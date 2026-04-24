Песков: Москва направит приглашения участникам саммита Россия — АСЕАН

Мурад Устаров
Повестка предстоящего мероприятия будет носить многосторонний формат.

Когда пройдет саммит Россия — АСЕАН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Москва в ближайшее время направит официальные приглашения руководителям стран Юго-Восточной Азии для участия в саммите Россия — АСЕАН в Казани. Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас будет вестись работа, будут официальные приглашения направляться. Потребуется какое-то время, тут как раз и будет работа организационного комитета», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что проведение двусторонних переговоров и подписание конкретных соглашений будут зависеть от хода подготовки. При этом Песков подчеркнул, что основной акцент делается на многосторонний формат.

«Это в основном не двусторонний формат, а многосторонний, со своей многосторонней повесткой дня. Как правило, конечно, и двусторонние контакты тоже происходят», — добавил пресс-секретарь.

Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня Указ о его проведении 21 апреля подписал Владимир Путин. Он также поручил создать оргкомитет, председателем которого станет его помощник Юрий Ушаков.

В последний раз Россия принимала саммит в 2016 году в Сочи. В этом году форум приурочат к 35-летию отношений Москвы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Ранее Песков заявил, что Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии.

