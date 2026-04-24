Морская организация ООН утвердила план эвакуации судов из Персидского залива

|
Мурад Устаров
Основным условием его реализации станет обеспечение безопасных условий прохода.

Как суда покинут Персидский залив

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

План эвакуации кораблей из Персидского залива одобрили все 40 государств-представителей совета Международной морской организации (IMO). Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель IMO Наташа Браун.

Она отметила, что организация взяла на себя координацию процесса и формирование списка судов, которым необходимо покинуть опасную зону.

«Международная морская организация тесно сотрудничает с соответствующими государствами и отраслевыми партнерами при подготовке перечня затронутых судов», — подчеркнула Браун.

Представитель добавила, что процесс будет осуществляться по действующей системе разделения судоходного движения. По ее словам, основным условием реализации плана станет обеспечение безопасных условий прохода.

В организации также пояснили, что на борту заблокированных судов находятся около 20 тысяч моряков из разных стран, которые находятся в состоянии крайнего стресса. Кроме того, в организации сообщили, что запасы продовольствия могут скоро закончиться.

IMO — специализированное учреждение ООН, которое регулирует вопросы международного судоходства. В обязанности организации входят обеспечение безопасности на море, подготовка моряков, решение юридических вопросов и техническое сотрудничество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Морская организация ООН утвердила план эвакуации судов из Персидского залива
