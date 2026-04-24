Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным

Вместе с тем, глава Белого дома допустил отказ президента РФ ехать на мероприятие.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Daniel Heuer - Pool via CNP

Визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами мог бы принести пользу. Об этом в беседе с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

«Если бы он (Владимир Путин. — Прим. ред.) приехал, это было бы очень полезно», — отметил глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что пока не направлял Путину официального приглашения Путину принять участие в мероприятии. Он также выразил сомнения в том, что президент РФ лично посетит саммит.

Встреча лидеров стран «двадцатки» под председательством США пройдет с 14 по 15 декабря. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Москва получила приглашение на участие в саммите. Состав делегации станет известен позднее. До этого российская шерпа в организации Светлана Лукаш сказала, что Вашингтон рассчитывает на приезд Путина. По ее словам, США готовятся к его возможному визиту. Однако в Кремле уточнили, что у руководителя страны нет планов ехать на G20.

