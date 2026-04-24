Врача, пострадавшего в результате нападения мужчины с ножом, прооперировали

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов сообщил 5-tv.ru о состоянии пострадавших врачей. Хирург, получивший ножевое ранение в Махачкале, был успешно прооперирован и переведен в отделение реанимации.

«Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — сказал он.

Состояние второго врача-травматолога, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. При этом еще один медицинский сотрудник находится в критическом состоянии.

Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова и главного врача Республиканской клинической больницы им. А В. Вишневского Магомедсалама Темирболатова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мужчина с ножом напал на двух врачей в одной из больниц Махачкалы 23 апреля. В СУ СК РФ по Республике Дагестан сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В пресс-службе МВД по региону сообщали, что напавший на медработников мужчина, был задержан после попытки скрыться с места происшествия.

По словам главной медсестры РГБ им. Вишневского, родственников напавшего на врачей мужчины на лечении в больнице не было. Кроме того, он изначально пришел в здание в адекватном состоянии.

