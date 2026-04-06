Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об отставке

Анастасия Антоненко

С 7 апреля временно исполнять обязанности главы города будет Андрей Воровский.

Фото: Telegram/ Евгений Беляев/belyaev_official_pkgo

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об отставке по собственному желанию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — сообщил мэр.

Он отметил, что остается жить и работать в регионе, но уже не в статусе главы Петропавловска-Камчатского. Беляев выразил сожаление, что ему не удалось в достаточной мере организовать ликвидацию последствий аномальных снегопадов.

По словам мэра, он уверен, что новая команда учтет допущенные промахи и донастроит механизмы хозяйственной деятельности краевой столицы.

Также в посте Беляев отметил, что за время работы в статусе мэра города он вместе с жителями реализовал множество важных проектов, включая запуск программы «Город 20/30» и благоустройство городских пространств.

Евгений Беляев занимал пост главы города с ноября 2024 года. С 7 апреля временно исполнять обязанности главы города будет Андрей Воровский, сообщило правительство региона.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео