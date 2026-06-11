Пневмония от фонтана: как «болезнь легионеров» прячется в брызгах воды

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Коварная бактерия способна распространяться через мельчайшую аэрозоль.

Можно ли заболеть пневмонией купаясь в фонтане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пульмонолог Пальман: через фонтан или дачную бочку можно заразиться легионеллой

Использование дачной бочки с водой или купание в фонтане может спровоцировать пневмонию. Об этом Life.ru сообщил врач-пульмонолог, работник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

Источник угрозы — бактерия, известная как легионелла. Этот необычный микроб относится к категории атипичных возбудителей и может вызывать заболевание Legionella pneumonia, протекающее в тяжелой форме. Его также называют «болезнью легионеров».

Особенность легионеллы — склонность возникать и распространяться в условиях большого скопления людей в закрытом помещении — например, в офисе или военной части, отметил эксперт. Однако у бактерии есть и другой путь распространения — она может поселиться в фонтане или дачной бочке с водой.

«Что касается заражения через дачную бочку с водой — это возможно, но чаще такое происходит через аэрозоль. Скорее опасны летние фонтаны, чем наши обычные дачные бочки», — добавил специалист.

Развиваясь в летних фонтанах, легионелла распространяется через мельчайшие брызги в воздухе. Особенно рискуют те, кто решил искупаться в фонтане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как легионелла размножается в кондиционерах.

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