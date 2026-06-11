Пневмония от фонтана: как «болезнь легионеров» прячется в брызгах воды

Коварная бактерия способна распространяться через мельчайшую аэрозоль.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пульмонолог Пальман: через фонтан или дачную бочку можно заразиться легионеллой
Использование дачной бочки с водой или купание в фонтане может спровоцировать пневмонию. Об этом Life.ru сообщил врач-пульмонолог, работник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман.
Источник угрозы — бактерия, известная как легионелла. Этот необычный микроб относится к категории атипичных возбудителей и может вызывать заболевание Legionella pneumonia, протекающее в тяжелой форме. Его также называют «болезнью легионеров».
Особенность легионеллы — склонность возникать и распространяться в условиях большого скопления людей в закрытом помещении — например, в офисе или военной части, отметил эксперт. Однако у бактерии есть и другой путь распространения — она может поселиться в фонтане или дачной бочке с водой.
«Что касается заражения через дачную бочку с водой — это возможно, но чаще такое происходит через аэрозоль. Скорее опасны летние фонтаны, чем наши обычные дачные бочки», — добавил специалист.
Развиваясь в летних фонтанах, легионелла распространяется через мельчайшие брызги в воздухе. Особенно рискуют те, кто решил искупаться в фонтане.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как легионелла размножается в кондиционерах.
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