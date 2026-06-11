Мороженое для ЗОЖ: в России растут продажи холодного десерта без сахара

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Сколько ледяного лакомства можно съесть без вреда для здоровья?

Какое мороженое можно есть если ты за ЗОЖ и не ешь сахар

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мороженое без сахара и с протеином становится все популярнее в России

У российских потребителей значительно вырос спрос на мороженое без сахара и с протеином. О том, как устроен рынок холодного лакомства и сколько его можно съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказало издание URA.RU.

Хотя основной объем продаж приходится на обычное мороженое, популярность продуктов для поклонников здорового образа жизни растет все больше, рассказал глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В 2025 году продажи холодного лакомства без добавленного сахара принесли производителям вдвое больше денег, а с протеином — втрое больше, чем в 2024 году.

Каким бы вкусным ни был десерт, врачи не рекомендуют им злоупотреблять. Главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края Ольга Ямилова рассказала, что норма составляет от 70 до 100 граммов за один прием. Употреблять его можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Мороженое представляет опасность для пациентов с сахарным диабетом, ожирением, жировой болезнью печени, заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Ранее врачи рассказали корреспонденту «Известий» Наталье Оскерко, сколько мороженого можно съесть в жару.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:46
Собянин: добираться до районов Солнцево и Ново-Переделкино станет удобнее
12:45
Фильм «Буратино» успешно покоряет фестиваль российского кино в Сербии
12:41
«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями
12:33
Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова
12:30
Берлинский авиасалон превратился в смотр военной техники
12:28
«Он мне приносит тапочки»: певица MARGO рассказала о сыне

Сейчас читают

«Требуйте справки!» — Митя Фомин высказался о сексе
Бриллианты на клыках: Киркоров готовится к новому преображению
«Гены никуда не денешь»: певица MARGO про воспитание сына
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео