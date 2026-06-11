По делу о наркотиках была задержана звезда «Великолепного века» Берен Саат

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Турецкая полиция не впервые проводит рейды, в ходе которых местные знаменитости оказываются фигурантами дел о запрещенных веществах.

Задержали актрису Берен Саат

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

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В ходе антинаркотического рейда полиция Стамбула задержала актрису, звезду сериала «Великолепный век» Берен Саат. Об этом сообщило издание Milliyet.

«Задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске», — отметили в СМИ.

Кроме Берен Саат, была задержана «Мисс Турция» Айше Хатун Онал, певец Кенан Доулу, а также его брат — композитор Озан. Последний известен тем, что работал с певцом Тарканом.

Также полиция провела обыски, в ходе которых был изъят большой объем наркотиков.

В апреле уже проводились подобные «облавы». Тогда, по сообщению генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, было задержано более 250 человек. Известно, что это был не последний подобный рейд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турецкая полиция в ходе антинаркотического рейда задержали звезду сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек и певеца Мабэль Матиза.

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