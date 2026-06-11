Митя Фомин: партнеры сами приносят мне медицинские справки перед близостью

Людям без постоянного партнера стоит внимательнее относиться к вопросам здоровья и перед близостью просить медицинские справки. Такую позицию высказал певец Митя Фомин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

По словам артиста, соответствующая мера поможет снизить риски и защитить себя. Фомин отметил, что при отсутствии стабильных отношений желательно заранее убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут передаваться половым путем.

«Обязательно. Я считаю, что, если у вас нет постоянного партнера-партнерши, желательно приходить со справками, конечно», — заявил исполнитель.

На уточняющий вопрос, требует ли он такие документы сам, Фомин ответил с иронией. По словам певца, ему не приходится об этом просить.

«Мне сами приносят», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Митя Фомин стал реже заниматься сексом. Певец признавался, что его личная жизнь стала менее активной не из-за отсутствия желания, а из-за изменений в обществе и в отношениях между людьми.

Как пояснил Фомин, симпатии часто не совпадают: те, кто нравится нам, не всегда выбирают нас. При этом артист поддерживает осознанный подход к интимной жизни и считает, что забота о здоровье должна быть нормой, особенно если у человека нет постоянного партнера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.