В МИД России назвали главную проблему в отношениях с США

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

По словам Александра Панкина, прямые контакты между Путиным и Трампом в Анкоридже были плодотворными.

МИД РФ: непредсказуемость — главная проблема в отношениях России и США

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа — это наибольшая проблема в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, а вечером — другое, противоположное, или на следующий день — действия, противоречащие и тому, и другому», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что нынешние российско-американские отношения находятся в низшей точке. При этом прямые контакты между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером в Анкоридже были довольно плодотворными.

Также Панкин сообщил, что Россию пригласили к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Он отметил, что в настоящее время состав российской делегации не определен — он появится ближе к дате проведения мероприятия.

Саммит «Группы двадцати» под председательством США состоится с 14 по 15 декабря 2026 года в Майами. В 2025 году российскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, а в предыдущие годы — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Стоит отметить, что Россия участвует во всех саммитах G20 с момента основания, предлагая к обсуждению такие вопросы, как регулирование финансового сектора.

