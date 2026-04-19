Умер один из основателей объединения «Митьки» художник Владимир Шинкарев

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Умер художник и писатель Владимир Шинкарев

Фото: legion-media/Евгений Асмолов/PhotoXPress.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Советский и российский художник, писатель и один из основателей творческого объединения «Митьки» Владимир Шинкарев скончался на 73-м году жизни. Об этом 5-tv.ru сообщил основатель творческой группы Дмитрий Шагин.

По данным ТАСС, Шинкарев умер 19 апреля около 16:00. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. В 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Параллельно проходил обучение в художественных мастерских при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени А. Л. Мухиной, а также в институте имени И. Е. Репина.

С середины 1970-х годов Шинкарев активно участвовал в неофициальной художественной жизни города. С 1975 года он принимал участие в квартирных выставках, а в 1981 году вошел в состав Товарищества экспериментального изобразительного искусства.

Шинкарев стал одним из ключевых идеологов движения «Митьки», сформировавшегося в 1980-е годы. Он являлся автором так называемого «Митьковского манифеста», а также книги «Митьки», которая сыграла значительную роль в осмыслении и популяризации этого художественного явления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
