Актриса Валери Перрайн скончалась от внезапной остановки сердца

Элина Битюцкая
В свидетельстве о смерти звезды указано сразу несколько заболеваний.

Американская актриса и модель Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась в возрасте 82 лет от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает издание People со ссылкой на свидетельство о смерти знаменитости.

Основной причиной смерти названа болезнь Паркинсона, которую диагностировали у Перрайн в 2015 году. Среди сопутствующих факторов, повлиявших на уход актрисы, упоминается деменция.

Валери Перрайн начала карьеру в 1968 году танцовщицей в курортном комплексе Лас-Вегаса. А ее кинодебют состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять» - ей досталась роль Монтаны Уайлдхак. Среди других работ актрисы - фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась болливудская певица Аша Бхосле. На момент смерти ей было 92 года.

16:01
Тело закрепили на корме: выживший в Охотском море Пичугин — о гибели племянника
15:49
Паутина заговора: что известно о подготовке теракта украинских спецслужб в Москве
15:49
Онколог назвал неожиданные симптомы глиобластомы как у Жанны Фриске
15:45
В Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся
15:40
Закатываешь слезы обратно: Пичугин о том, как перенес смерть брата и племянника
15:30
Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве

«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе
Щедрые чаевые и обед из фастфуда: бабушка-курьер покорила Дональда Трампа
Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео