Актриса Валери Перрайн скончалась от внезапной остановки сердца

Американская актриса и модель Валери Перрайн, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась в возрасте 82 лет от внезапной остановки сердца. Об этом сообщает издание People со ссылкой на свидетельство о смерти знаменитости.

Основной причиной смерти названа болезнь Паркинсона, которую диагностировали у Перрайн в 2015 году. Среди сопутствующих факторов, повлиявших на уход актрисы, упоминается деменция.

Валери Перрайн начала карьеру в 1968 году танцовщицей в курортном комплексе Лас-Вегаса. А ее кинодебют состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять» - ей досталась роль Монтаны Уайлдхак. Среди других работ актрисы - фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась болливудская певица Аша Бхосле. На момент смерти ей было 92 года.

