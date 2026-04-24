Трамп выступил за сохранение диалога с Путиным

Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Глава Белого дома считает, что нельзя прерывать общение из-за разногласий.

Трамп о России и Путине

США необходимо поддерживать прямые контакты с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами в Белом доме сообщил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы государства, двусторонний диалог важно сохранять даже во время конфликтов. Он подчеркнул, что придерживается принципа открытых переговоров со всеми и не поддерживает отказ от общения из-за разногласий.

«Я придерживаюсь мнения, что нужно разговаривать со всеми. Я не из тех парней, которые заявляют, что не будут говорить с ним (Путиным — Прим.ред.)», — заявил Трамп.

Руководитель Белого дома также отметил, что Вашингтон продолжает работу над урегулированием кризиса на Украине. Президент добавил, что ситуация между Москвой и Киевом «экстраординарная».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в декабре этого года в Майами. Президент отметил, что визит российского лидера в Штаты был бы полезным. 

