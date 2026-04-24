«Орлан-10» обнаружил — «Мста-С» уничтожила. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Борис Сатаров 9 793 0

Разведчики обнаружили два орудия и передовой пункт, после чего по целям отработали дроны «Молния-2» и гаубица «Мста-С».

«Орлан-10» обеспечил уничтожение артиллерии и пункта управления ВСУ

Расчет разведывательного комплекса «Орлан-10» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии выполнил задачи по поиску целей ВСУ на Добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После взлета операторы вышли на рабочую высоту и приступили к поиску вражеских артиллерийских позиций для ведения контрбатарейной борьбы. В ходе разведки были обнаружены два артиллерийских орудия и передовой пункт управления украинских формирований.

Для уничтожения пушек применили ударные беспилотники «Молния-2». По пункту управления ВСУ отработал расчет самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», использовав высокоточный снаряд «Краснополь-М2», который поразил хорошо замаскированную и заглубленную цель.

Контроль поражения осуществлял «Орлан-10» в реальном времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
23 апр
«Акация» уничтожила скопление техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 апр
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
22 апр
Армия России поразила энергетические и транспортные объекты ВСУ
22 апр
Российские снайперы прикрыли штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
21 апр
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО
20 апр
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
Расчет гаубиц Д-30 уничтожил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 апр
«Молнии» бьют ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
17 апр
Пункты управления БПЛА уничтожены вместе с живой силой. Лучшее видео из зоны СВО
Последние новости

8:52
Опубликованы кадры задержания планировавших теракт против сотрудников Роскомнадзора
8:49
Как банки работают на майские праздники 2026 года: график и рекомендации
8:46
ФСБ предотвратила теракты против руководителей Роскомнадзора
8:36
Бывший Волочковой сидит за решеткой: какие еще звезды любили «плохих парней»
8:36
Жизнь за решеткой: как устроен быт заключенных в «Черном дельфине»
8:34
Премьер-министр Хорватии высмеял идею скорого вступления Украины в ЕС

Сейчас читают

Гаубицу боевиков ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кредит на $100 тысяч и угрозы в 1990-е: как Пиманов спасал программу «Человек и закон»
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео