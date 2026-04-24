Прятался за образом Артура Пирожкова: какие комплексы были у Александра Реввы

Александр Ревва заявил, что наконец-то полностью избавился от комплексов. В чем он чувствовал себя неполноценным? Правда ли, стал мужчиной только в 20 лет? Что помогло ему вновь поверить в себя? В каких пластических операциях поклонники заподозрили шоумена? И готов ли певец расстаться с псевдонимом Артур Пирожков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я нашел свой путь. Я понял, что мой путь — это ретранслировать любовь», — заявляет артист.

Трудно поверить, но брутальный красавец Александр Ревва с мощной армией поклонниц и гонорарами больше шести миллионов рублей за выступление полжизни не любил себя. Считал, что он неинтересный, скучный, некрасивый. И даже как-то в интервью признался, что тот самый «первый раз» случился у него лишь в 20 лет.

«Я себя стеснялся. Я себя боялся. Я не любил свой кривой нос, свой большой рот, свои растопырчатые уши», — признается певец.

Уверенности не прибавляла и профессия. Александр Ревва окончил техникум по специальности «электрослесарь». В какой-то момент будущий артист понял: нужно что-то менять. Стал повторять перед зеркалом, что он красивый, насильно заставлял себя шутить в компании зрителей и пытался визуализировать желание: он знаменит и невероятно богат.

«Я мечтал. Я программировал. Я проникал через телевизор, через киноэкран. Я проникал туда, к людям. Я смотрел, фантазировал, представлял. Самое главное, нужно каждый день об этом думать, мечтать, фантазировать, сны и так далее», — подчеркивает Ревва.

«Комплекс неполноценности — это не про внешность, это про внутренний образ себя. Самостоятельно до конца избавиться нельзя, здесь все-таки должна быть комплексная сочетанная работа, но самостоятельно можно попробовать до какого-то уровня справиться», — уточняет психолог Зара Мовсесян.

В итоге методика принесла свои плоды. В нулевые Ревва стал звездой команды КВН «Утомленные солнцем», затем закрепил свой успех в комедийном телешоу и наконец вышел на сцену в качестве певца. От поклонниц у артиста не было отбоя. Фанаткам пришлись по душе и его мускулистая фигура, и непохожесть на других.

«Тут тоже есть большой риск, потому что когда ты получаешь признание публики, когда ты уже как будто соотносишься с определенной личностью новой, то здесь может усиливаться тревога. То есть тут уже нужно соответствовать постоянно. Внешнее признание, если внутри есть пустота, всегда будет усиливать чувство того, что ты обманываешь в первую очередь себя, а потом окружающих. То есть ты не тот, кем ты являешься. И это очень разрушительно», — объясняет психолог Мовсесян.

Александр Ревва признался: подъем на каждую карьерную ступеньку давался ему с большим трудом. Особенно артист боялся петь. Но и тут придумал выход: спрятаться за образом Артура Пирожкова — настоящего ловеласа и мачо, которого он придумал еще во времена работы в телешоу.

«То, что вылез из меня Артур Пирожков, я имею в виду из Александра Реввы, в хорошем смысле появился, я осуществил свою мечту петь, стоять на сцене и петь, потому что Александр Ревва стеснялся», — отмечает артист.

«Я считаю, что большинство артистов, включая меня, мы не уверены. Мы выходим, мы все переживаем, мы нервничаем. Мы не уверены, что песня правильная», — признается певец Эмин Агаларов.

«Очень часто многие артисты придумывают третье лицо, какую-то, может быть, субличность. Может быть, страх стал причиной, рычагом, но и так, и так Саша прекрасен. И Артур Пирожков — это вообще мой любимый персонаж. Танцую, люблю эти песни», — заявляет певица Севиль.

В итоге Александр Ревва так сроднился со своим Артуром, что железобетонная уверенность вымышленного персонажа передалась и ему. К тому же в укрепление самооценки внес лепту и многолетний брак с любимой женой Анжеликой. Супруга никогда не скупилась на похвалу и комплименты в адрес обожаемого мужа.

«Он очень любящий муж, мужчина. Показывает пример нашим дочкам, как должен мужчина ухаживать за женщиной. И это очень, мне кажется, правильно», — говорит жена звезды Анжелика Ревва.

Впрочем, некоторые фанаты сходятся во мнении: артист стал настолько уверенным в себе в первую очередь из-за изменений во внешности. В сети не сомневаются, что Ревва мог сделать подтяжку лица, удалить комки Биша, исправить форму носа и век. Однако сам певец отрицает любые хирургические вмешательства и уверяет, что его красота — результат самовнушения.

«Как только я влюбился во все это — все. Я стал обладать такой силой и заставил всех поверить, что у меня самый красивый нос, рот и все остальное», — подчеркивает Александр Ревва.

Как бы то ни было на самом деле, но недавно артист заявил, что победил в себе последние комплексы. Он готов выступать под собственной фамилией и даже петь хиты, которые писал много лет, но от стеснения прятал в стол.

«Состоится концерт Артура Пирожкова. И там будет уникальный момент: Артур Пирожков представит зрителю нового артиста — молодого, перспективного, талантливого артиста Александра Ревву», — делится знаменитость.

Но значит ли это, что шоу-бизнес скоро навсегда лишится Пирожкова? Вовсе нет. Артист рассказал, что пока будет совмещать на концертах оба образа. А еще он желает увековечить свое альтер-эго в сфере общепита и открыть в Москве сеть пирожковых. И судя по тому, как ловко ему удается реализовывать мечты, поклонники не сомневаются: у него все получится и в этот раз.