«Создается постепенно»: Путин о формировании зоны безопасности у границ России

Путин подчеркнул важность создания зоны безопасности у границ России

На границе с Украиной постепенно создается зона безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

«Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия будет продолжать эту деятельность до полного устранения угроз для регионов нашей страны. Глава государства добавил, что ситуация в приграничных районах все еще непростая и отметил усилия российского правительства по оказанию помощи людям, так как поддержка граждан — долг государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал сплоченность общества гарантом победы в зоне СВО. Российский лидер обратился к историческим аналогиям, напомнив, что самые яркие достижения страны стали возможны именно в моменты наивысшей консолидации народа.

Владимир Путин подчеркнул, что эта коллективная ответственность и солидарность каждого на своем трудовом посту служат фундаментом для реализации стратегических задач страны, рассчитанных на длительную историческую перспективу.

