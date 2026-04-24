Сильнейшая за последние месяцы: на Солнце зафиксирована мощная вспышка

Александра Якимчук
Спад активности звезды пока не наблюдается.

На Солнце зафиксирована вспышка высшего уровня

Вспышка высшего уровня зарегистрирована на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

«Происходящий на Солнце рост активности <…> преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца», — говорится в сообщении учреждении.

Там также добавили, что последняя, более крупная вспышка произошла 4 февраля. Она оценивалась в Х4,4 балла. Тогда на Солнце была зафиксирована целая серия мощных солнечных событий, которые стали самыми сильными в XXI веке.

Произошедшая 24 апреля вспышка сопровождалась мощным выбросом плазмы. Однако центр взрыва смещен к краю звезды. Поэтому, по мнению ученых, есть большая вероятность того, что данная вспышка, несмотря на мощность, никак не отразиться на Земле. Но если и затронет нашу планету, то только по касательной, краем плазменного облака.

Более точные прогнозы специалисты смогут сделать лишь после математического моделирования.

Также в лаборатории уточнили, что активность на Солнце пока не спадает, поэтому в ближайшее время могут произойти еще подобные крупные солнечные события.

Классификация вспышке основывается на интенсивности их рентгеновских излучений и делится на пять уровней: A, B, C, M и X. Каждый из них мощнее предыдущего в десять раз. При этом внутри класса используется цифровой индекс силы от 1,0 до 9,9. Исключением является Х, его значение индекса может превышать 9,9.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Российской академии наук Геннадий Красников считает преувеличенным мнение о сильном воздействии солнечных вспышек на здоровье человека. 

