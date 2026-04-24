Секреты найма: почему работодатели скрывают размер зарплаты в объявлениях

Российские работодатели сознательно скрывают размер зарплаты в объявлениях

Большинство российских компаний сознательно не указывают размер зарплаты в объявлениях о вакансиях. Финальная сумма дохода напрямую зависит от квалификации соискателя и итогов собеседования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

По данным опроса, такой позиции придерживаются 60% представителей кадровых служб. Основная логика рекрутеров заключается в гибком подходе к оценке навыков потенциального сотрудника, когда материальное предложение формируется индивидуально под конкретного специалиста.

Существуют и иные причины отсутствия данных о доходах в публичном доступе. Примерно 30% нанимателей стремятся сохранить конфиденциальность, чтобы не провоцировать зависть среди действующих сотрудников и не давать лишней информации конкурентам.

Еще 27% организаций используют отсутствие цифр как инструмент для мониторинга рынка. Им важно понять, на какой уровень выплат претендуют кандидаты сегодня.

Каждый пятый работодатель (20%) выбирает формулировку «по договоренности» из-за бонусной системы оплаты или честно признает, что их предложение ниже среднерыночного.

Скрытность также может быть продиктована желанием максимально расширить воронку найма. Около 20% респондентов надеются таким образом привлечь больше желающих, а 17% рассчитывают на прямую экономию бюджета.

Последние полагают, что на рынке труда всегда найдутся квалифицированные кадры, готовые работать за меньшее вознаграждение, чем изначально закладывала компания.

Исследование охватило 500 рекрутеров из 190 различных населенных пунктов России.

