Россияне могут купить год стажа и пенсионные баллы: сколько это стоит в 2026 году

Диана Кулманакова

Такая система подходит для самозанятых, работающих за границей и неработающих граждан.

Сколько стоят год стажа и пенсионные баллы в 2026 году

Экономист Балынин: один пенсионный балл стоит более 71 тысячи рублей в 2026 году

В 2026 году граждане России имеют возможность приобрести один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за 71 525,52 рубля. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Максимальный и минимальный взносы

Эксперт уточнил, что максимальная сумма добровольного взноса на пенсию в текущем году составляет 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит приобрести один год стажа и 8,720 ИПК.

Для сравнения: в 2025 году минимальный взнос был 59 241,60 рубля (0,975 ИПК), а максимальный — 473 932,80 рубля (7,799 ИПК).

Благодаря значительному увеличению минимального размера оплаты труда вырос и максимальный объем пенсионных коэффициентов, которые можно сформировать за год, — с 7,799 до 8,720 ИПК.

Кто может купить баллы и как это сделать

Приобрести недостающие баллы и стаж могут:

  • самозанятые граждане;
  • россияне, работающие за границей;
  • неработающие жители страны.

Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично обратиться в отделение Социального фонда.

Как отследить информацию

Специалист отметил, что все данные о внесенных платежах отразятся на лицевом счете автоматически — подавать дополнительные подтверждения не нужно.

Сведения поступят до 1 марта года, следующего за годом уплаты взносов. Например, если перечислить средства в 2026 году, информация появится до 1 марта 2027 года.

Проверить данные можно через портал «Госуслуг».

Последние новости

11:15
Россияне могут купить год стажа и пенсионные баллы: сколько это стоит в 2026 году
11:11
«Ничто не мешает нам это сделать»: Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль
11:09
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
10:59
При поддержке «Единой России» построено 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий
10:55
«Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе
10:50
«Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
В восьми регионах России 21 апреля объявлено выходным днем
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео