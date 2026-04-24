Санкт-Петербург простится с дирижером Сергеем Стадлером: названа дата церемонии

Народный артист России скончался 20 апреля во время полета в Стамбул.

Прощание с дирижером Сергеем Стадлером пройдет в Санкт-Петербурге 26 апреля

Церемония прощания с народным артистом РФ, дирижером Сергеем Стадлером пройдет в Санкт-Петербурге 26 апреля. Об этом сообщили в «Петербург-концерте».

Музыкант, занимавший пост художественного руководителя организации и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, скончался 20 апреля. Ему стало плохо во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Стамбул. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил вынужденную посадку в Бухаресте, однако прибывшие на место врачи не смогли спасти артиста.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что российская культура понесла значительную утрату. По его словам, Стадлер был музыкантом мирового уровня, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом, чья деятельность оказала заметное влияние на культурную жизнь страны.

Также Беглов подчеркнул, что Стадлер был коренным петербуржцем, вырос в творческой семье и с ранних лет развивал профессиональное мастерство. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и впоследствии получил признание на международной сцене, выступая в крупнейших концертных залах и участвуя в масштабных музыкальных проектах.

Глава города выразил соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал музыканта. Он добавил, что память о нем сохранится в Санкт-Петербурге.

Последний концерт с участием Стадлера состоялся 18 апреля в Мальтийской капелле.

