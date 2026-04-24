«Потрясающий профессионал»: Захарова призвала журналистов равняться на Пиманова

Светлана Стофорандова
Дипломат также выразила соболезнования близким телеведущего в связи с его смертью.

Захарова назвала Алексея Пиманова примером для современных журналистов

Современное поколение журналистов должно брать пример с телеведущего и руководителя медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Алексей Пиманов всегда остается великим журналистом, потрясающим профессионалом. Это человек, для которого понятие гражданского общества имело прикладное значение», — сказала Мария Захарова.

Дипломат также выразила соболезнования семье и близким друзьям Пиманова в связи с его смертью. Журналист ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни из-за внезапной остановки сердца.

На протяжении почти 25 лет Пиманов вел программу «Человек и закон». Помимо работы в кадре, он также занимался режиссурой, продюсированием, созданием сценариев и руководил медиахолдингом «Красная звезда» с 2013 года.

Коллеги отметили, что Пиманов совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами, и его уход стал значимой утратой для коллектива.

«Потрясающий профессионал»: Захарова призвала журналистов равняться на Пиманова
