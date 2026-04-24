«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной

Актер раскрыл подробности перемен в личной жизни.

Егор Бероев подтвердил, что женился на 21-летней Анне Панкратовой

Актер Егор Бероев подтвердил, что женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Тем самым он поставил точку в слухах о новом браке. Подробностями артист поделился в комментарии KP.RU.

По словам Бероева, отношения с Ксенией Алферовой фактически завершились еще в ноябре 2022 года, когда они начали жить отдельно.

«Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно», — пояснил он.

Как рассказал актер, официальный развод супруги оформили только в 2025 году. По его словам, расставание прошло спокойно и без открытых конфликтов.

После развода Бероев был уверен, что останется один, и даже чувствовал себя комфортно в этом состоянии. Однако позже в его жизни появилась Анна Панкратова. Их знакомство произошло во время работы над фильмом «Кукла», который стал режиссерским дебютом артиста. Молодая балерина исполнила в картине главную роль.

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев.

На вопрос о возможной большой свадебной церемонии актер не стал раскрывать деталей и лишь коротко отметил, что «всему свое время».

Ранее артист называл развод с Алферовой тяжелым испытанием и признавал, что считает себя ответственным за распад семьи. Также Бероев говорил, что после расставания им не удалось сохранить «человеческие отношения».

