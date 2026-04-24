Попавшая под лавину в Бурятии группа туристов не была зарегистрирована

Александра Якимчук

Группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции.

СК: снежная лавина в Бурятии сошла на незарегистрированную группу туристов

В Тункинском районе Республики Бурятия снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) на канале в мессенджере МАКС.

«24 апреля 2026 года поступило сообщение о сходе снежной массы на перевале „26-го партийного съезда“ горного узла Мунку-Сардык, под которой оказались четыре туриста», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к горному пику Конституции. На одном из перевалов на них сошла снежная лавина. Трое туристов в этот момент находились немного в стороне от основной группы. Они, несмотря на полученные повреждения, смогли выжить и даже сообщить по рации о случившемся.

Остальные члены команды, предположительно, остаются под слоем сошедшего снега.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники СК находятся недалеко от места инцидента.

«При подтверждении сведений о пострадавших в результате схода лавины ими будет организован на месте комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — отметили в комитете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 21 апреля в горах Бурятии погибли трое туристов из Красноярского края. На телах были обнаружены повреждения, которые могут указывать на возможный камнепад или падение с высоты.

