Смертельная ошибка: названа возможная причина катастрофы в аэропорту Нью-Йорка
Ряд сбоев в работе сотрудников и оборудования привел к гибели пилотов.
Фото: Reuters/Shannon Stapleton/File Photo
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Fox News: самолет мог столкнуться с машиной в Нью-Йорке из-за ошибки диспетчера
Одной из причин столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке могла стать ошибка диспетчера. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные расследования.
По информации источника, диспетчеры разрешили выезд пожарной техники на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда самолет авиакомпании Air Canada начал приближаться.
В ходе проверки также выяснилось, что трагедия стала результатом совокупности множества факторов. Так, на месте происшествия возникли дополнительные проблемы: были неполадки с сигнальными огнями, на пожарной машине отсутствовали транспондеры, а сотрудники диспетчерской службы работали с высокой нагрузкой.
Авария произошла 22 марта около 23:40 по местному времени. Самолет к тому моменту уже приземлился и двигался по полосе со скоростью около 48 километров в час, когда произошло столкновение с пожарной машиной. В результате погибли два пилота.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Нашли ошибку?