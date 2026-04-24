Смертельная ошибка: названа возможная причина катастрофы в аэропорту Нью-Йорка

|
Мария Гоманюк
Ряд сбоев в работе сотрудников и оборудования привел к гибели пилотов.

Фото: Reuters/Shannon Stapleton/File Photo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одной из причин столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке могла стать ошибка диспетчера. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные расследования.

По информации источника, диспетчеры разрешили выезд пожарной техники на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда самолет авиакомпании Air Canada начал приближаться.

В ходе проверки также выяснилось, что трагедия стала результатом совокупности множества факторов. Так, на месте происшествия возникли дополнительные проблемы: были неполадки с сигнальными огнями, на пожарной машине отсутствовали транспондеры, а сотрудники диспетчерской службы работали с высокой нагрузкой.

Авария произошла 22 марта около 23:40 по местному времени. Самолет к тому моменту уже приземлился и двигался по полосе со скоростью около 48 километров в час, когда произошло столкновение с пожарной машиной. В результате погибли два пилота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Смертельная ошибка: названа возможная причина катастрофы в аэропорту Нью-Йорка
