Во Львове сотрудники ТЦК насильно забрали жертву прямо из квартиры

Эфирная новость 45 0

Мужчину вытащили во двор и запихали в машину.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все новые кадры о зверствах при мобилизации приходят с Украины. Теперь ТЦКшники хватают людей не только на улицах, но и врываются в квартиры, вытаскивают своих жертв во двор и запихивают в машины. А когда силовикам пытается помешать мать мобилизованного — как это произошло во Львове — ее сбивают, оттаскивают в сторону и уезжают.

В Житомире похожая история. Только во дворе жилого дома «людоловы» сбили самого мобилизованного, после чего затолкали оглушенного человека в машину и увезли в местный военкомат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Виннице сотрудники ТЦК забрали сына на глазах у матери. Пожилая женщина звала на помощь прохожих, но безуспешно — силовики затолкали жертву в микроавтобус и увезли. В Кривом Роге к отлову пешеходов готовятся люди в черной одежде, возможно, в попытке замаскироваться вместо привычного камуфляжа.

Очевидные доказательства беззакония ТЦК на Украине наконец не смогли проигнорировать в Евросоюзе. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти подтвердил, что он в курсе ситуации и намерен приехать в Киев, чтобы все увидеть лично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Смертельная ошибка: названа возможная причина катастрофы в аэропорту Нью-Йорка
14:58
«Потрясающий профессионал»: Захарова призвала журналистов равняться на Пиманова
14:44
Во Львове сотрудники ТЦК насильно забрали жертву прямо из квартиры
14:39
Дренаж, ливневка или бункер: как спасти жилье от наводнения
14:31
«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной
14:20
Попавшая под лавину в Бурятии группа туристов не была зарегистрирована

Сейчас читают

Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео