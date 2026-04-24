«Человек должен знать историю»: более 70 тысяч жителей Подмосковья написали Диктант Победы

Более 70 тысяч жителей Подмосковья написали «Диктант Победы»

В Московской области более 70 тысяч жителей проверили свои знания по истории в рамках масштабной патриотической акции «Диктант Победы». Для участников работали свыше 1 400 площадок, также на вопросы можно было ответить онлайн.

В этом году «Диктант Победы» посвятили двум датам: 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова и 85-й годовщине контрнаступления в битве за Москву. Главной федеральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а в Московской области — мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе. Здесь тест написал секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы отдаем дань памяти нашим героям, которые дали нам сегодня свободу и возможность жить», — отметил Брынцалов.

Многие участники диктанта специально выбирали исторические локации, чтобы погрузиться в нужную атмосферу.

«Каждый человек должен знать историю своей страны и важные знаменательные даты. Я пишу именно здесь (в Волоколамском округе, у мемориала «Героям-панфиловцам». — Прим. ред.) его сегодня, потому что это создает особую атмосферу», — поделилась жительница Подмосковья Маргарита Тищенко.

Помимо ответов на исторические вопросы, на площадках прошла акция «Письмо герою». Любой желающий мог написать слова поддержки участникам специальной военной операции. Эти послания будут доставлены бойцам на фронт.

В преддверии диктанта в некоторых городах Подмосковья открылись тематические выставки. Посетить их можно до конца апреля. Кроме того, в честь акции в регионе прошел автопробег ретротехники по местам Воинской славы.

