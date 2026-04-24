«Политика отказа»: почему власти Армении хотят забыть про геноцид

Траурные церемонии проходят сейчас в Армении. Правда, власти страны предпочитают избегать даже самого термина «геноцид». Из Еревана, специально для «Известий», передает корреспондент Айк Арутюнян.

Тысячи людей с цветами в руках шествуют по Еревану, вспоминая самую страшную трагедию в истории армянского народа. Мы поднимаемся к «Цицернакаберду». Он расположен примерно в 100 метрах над уровнем города. Дорога из центра занимает около 30-40 минут. И вот с самого раннего утра огромный поток людей с цветами приходит сюда, чтобы почтить память жертв геноцида армян. В память о невинно убиенных проходит богослужение.

24 апреля 1915 года в Константинополе были арестованы и расстреляны около тысячи представителей армянской интеллигенции. К концу войны жертвами геноцида Османской Империи стали от миллиона до полутора миллионов армян.

«Мои бабушка с дедушкой из города Мараш, где был настоящий геноцид армянского населения», — рассказал местный житель.

Всю ночь на площади Республики — главной в Ереване — не гасли огни. Это шествие в память о погибших и депортированных со своей родины. Внук самого генерала де Голля подчеркнул, как важно не забывать те события.

«Уроки исторических трагедий, таких как геноцид армян, подчеркивают важность сохранения культурной памяти и примирения. Поэтому мы поддерживаем инициативы по установлению исторических фактов по защите культурного наследия», — подчеркнул французский финансист и общественный деятель, внук первого президента Франции Пьер де Голль.

Эту трагедию вспоминают по всему миру, на четырех континентах. 34 страны уже официально признали геноцид армян.

Утром президент, премьер-министр и спикер парламента посетили мемориал жертвам геноцида армян. Возложили цветы. На то, что все это — не более чем демонстративный жест со стороны Никола Пашиняна, указали в оппозиции.

«Перед нашей страной стоит выбор. Путь — тот, что предлагает нынешняя власть: забыть нашу историю, предать забвению судьбы полутора миллиона безвинно убиенных армян. И взамен на это, они предлагают нам вычеркнуть всю нашу историю. Забыть о трагедии полутора миллиона душ, а взамен обещают лишь призрачные выгоды», — заявил председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении», племянник Самвела Карапетяна Нарек.

Сам премьер Армении не скрывает: тема геноцида для него не является политическим приоритетом.

«Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян сегодня не входит в число наших внешнеполитических приоритетов», — отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Действующая армянская власть, к сожалению, проводит политику отказа от символов Армении, например, горы Арарат, от того, чтобы продолжать политику признания геноцида, от признания прав армян Нагорного Карабаха», — объяснил профессор МГИМО, доктор политических наук Виктор Согомонян.

Многие из тех, кто приходят сюда, к мемориалу «Цицернакаберд», не могут простить Пашиняну и сдачу Нагорного Карабаха. По их мнению, пытаясь быть удобным для западных партнеров, он предает национальные интересы и историческую память.

«Важно, чтобы будущие поколения никогда не забывали об этой трагедии. Ни о ней, ни об этнических чистках в Арцахе», — отметила жительница Армении.

«Власти Армении сегодня очень сильно ангажированы. Они следуют по сценарию Великий Туран, полностью подстраиваются под западные нарративы», — считает священно служитель Вартан Погосян.

Но какие бы политические кульбиты не совершал официальный Ереван, сотни тысяч людей по всей стране и далеко за ее пределами чтят память жертв этого страшного геноцида.

