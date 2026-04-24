Смертельный заплыв: в Таиланде турист забрался в закрытый бассейн и умер

Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Трагедия случилась в первый день его отпуска.

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

В Таиланде турист забрался в закрытый бассейн и умер

Китайский 21-летний турист утонул в закрытом бассейне престижного жилого комплекса в Паттайе. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Молодой человек по имени Шао Ихао отдыхал вместе со своей возлюбленной в апартаментах класса люкс. Трагедия произошла в первый же день их отпуска.

Поздней ночью турист решил совершить заплыв и проник на территорию плавательного комплекса, который в это время был закрыт. Через некоторое время он начал тонуть и не смог выбраться из воды самостоятельно. Его бездыханное тело обнаружила девушка, которая сразу попыталась оказать ему помощь и вызвала экстренные службы.

На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники и спасатели. Они предприняли попытку реанимировать пострадавшего, проведя комплекс сердечно-легочных мероприятий, однако спасти его не удалось.

В настоящее время тело туриста передано судмедэкспертам для проведения вскрытия и установления точных причин гибели.

