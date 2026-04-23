«Большая потеря»: Путин выразил соболезнования родным и близким Пиманова

Путин назвал Алексея Пиманова олицетворением современного телевидения

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам телеведущего Алексея Пиманова. Сообщение от имени главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер назвал смерть журналиста большой потерей для всей отечественной прессы. Путин также подчеркнул, что Пиманов был порядочным и неравнодушным человеком с активной гражданской позицией, которого ценили за честность и умение вдохновлять коллег своими идеями.

«Кончина Алексея Викторовича Пиманова — это большая потеря для родных, близких, коллег и для всей отечественной журналистики. Алексея Викторовича по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — отметил глава государства.

Президент отдельно выделил работу Пиманова в качестве руководителя творческого объединения «Красная Звезда», где он занимался реализацией патриотических и просветительских проектов.

«Добрая память об Алексее Пиманове навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. На протяжении почти четверти века он оставался бессменным ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также занимался режиссурой, продюсированием и созданием сценариев.

