«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину

Блогер Карина Нигай сочла чрезмерным приговор Артема Чекалина — 7 лет колонии

Блогер Карина Нигай потрясена приговором, который вынес суд ее коллеге Артему Чекалину. Звезда подчеркнула, что очень сочувствует и ему, и его бывшей жене Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, — она в данный момент борется с онкологическим заболеванием. По мнению Нигай, наказание в виде семи лет колонии слишком строгое и не соответствует преступлению.

«Мы — не правоохранительные органы, мы не понимаем, что происходит внутри, но так со стороны, по-человечески… Дети без родителей — это ужасно. Не повезло? Возможно. Может быть, потом им что-то воздастся, и все будет у них очень хорошо», — сказала Карина журналистам Starhit.ru на премии «Будь TheGirl».

Как отметила Нигай, все люди проходят определенные жизненные уроки, которые делают их сильнее и лучше. Валерии Чекалиной она пожелала здоровья, а Артему — успеха в апелляционной инстанции. По мнению блогера, еще есть шанс добиться пересмотра переговора и уменьшения срока заключения.

По делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей. Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры города Светлана Тарасова, комментируя итог разбирательства, заявила, что суд согласился с позицией государственного обвинения и признал блогера виновным.

При этом, подчеркнула Тарасова, прежде обвинение требовало более крупной финансовой санкции — более 196 миллионов рублей, исходя из доходов за пять лет. Однако на данный момент прокурор согласна с решением суда и продолжает настаивать на его виновности и справедливости меры в виде лишения свободы. Защита Чекалина намерена добиваться отмены приговора.

У экс-супругов Чекалиных трое общих несовершеннолетних детей. Валерия не так давно родила четвертого от нового бойфренда вскоре после родов узнала о страшном диагнозе и приступила к лечению.

