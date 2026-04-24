Спасатели нашли трех туристов из группы, попавшей под лавину в Бурятии

Алексей Мокряков
Они получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

МЧС России обнаружили трех туристов из группы, попавшей под сход лавины в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Также известно, что спасатели обнаружили тело одного из участников похода.

На данный момент из-за неблагоприятных метеоусловий работы отложены до утра. В операции участвует более 20 специалистов МЧС и три единицы техники.

ЧП произошло утром 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда. На место происшествия сразу были отправлены спасательные отряды, а также специальная техника. Сотрудники МЧС оцепили территорию и приступили к поисково-спасательным работам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время спуска с горы в Бурятии погибли три человека.

