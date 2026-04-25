«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии

Дарья Бруданова Журналист

Всего под снежной лавиной оказалось семь человек. Трое из них погибли.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

Выживший альпинист Денис: под снежной лавиной оказалась опытная группа туристов

Снежная лавина застала врасплох опытных туристов на перевале «26-го партийного съезда» в горах Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом 5-tv.ru рассказал выживший альпинист Денис.

У него за плечами большой опыт восхождений. Он трижды поднимался на Мунку-Сардык, а также был на Казбеке и Эльбрусе. В день трагедии, как подчеркнул Денис, погода была хорошей: тепло, безветренно, а небо голубое.

«Мы шли раздетые. Было очень тепло… Это была довольно опытная группа», — сказал мужчина.

Когда сошла лавина туристы находились примерно в 200 метрах от вершины. Они вышли на снежную подушку и остановились, чтобы подумать, как дальше двигаться, и именно в этот момент их накрыла снежная лавина. Это, как сказал альпинист, произошло неожиданно.

«Я оказался на поверхности. Откопал себя, откопал двух ребят. Больше никого не было», — сказал Денис, отметив, что с остальными он знаком не был.

У одного из выживших туристов оказалась с собой рация. Так им удалось вызвать помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии под лавину попала группа туристов. Троим пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Остальных ищут. В результате инцидента, по последним данным, погибли два человека. Это уже второй подобный случай на горе Мунку-Сардык за этой неделе.

