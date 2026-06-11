Фаворитки Киркорова: почему артист разрывается между Бузовой, Чеботиной и Лорак

Филипп Киркоров запутался в фаворитках. Каким певицам помог стать знаменитыми? Кого из подруг ему пришлось защищать от Любови Успенской? Чем исполнительница обидела самого народного артиста РФ? Кому Киркоров готов передать свой трон? И какой подарок он получил от Майкла Джексона? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я этого волосиками и ее косичками задушил чуть-чуть. Я говорю: „Что это такое? Почему?» — делится певец.

Киркоров приревновал певицу Анну Асти. На премии телеканала РУ. ТВ артисту не понравилось, как подруга любезничала с Димой Биланом, с которым вела мероприятие. К счастью, король эстрады вспыльчив, но отходчив. И быстро сменил гнев на милость.

«Я же тоже не святой. Я с Аней Асти спел, потом с Чеботиной спел, потом с Марго спел. Я тоже, на мне есть… И на Солнце бывают пятна. <…> Я не знаю, куда бежать: к Люсе, к Асти, к Севиль, к Лорак, к Бузовой», — отмечает исполнитель.

Киркоров часто выступает в качестве наставника для начинающих артисток. В свое время он поддерживал Ани Лорак, а также помог юной Анастасии Стоцкой из простой студентки превратиться в главную звезду российских мюзиклов.

«Филипп просто чудесный, очень такой большой взрослый ребенок, очень ранимый, очень чувствительный, эмпатичный, очень добрый. Человек, который всегда протянет руку в беде. И можно с ним не видеться месяцами и годами, но ты знаешь, что он всегда рядом. Вот как семья просто», — делится певица.

«А мы семья», — добавляет поп-король.

Стоцкую и Киркорова когда-то подозревали в романе. Некоторые поклонники даже предполагали, что Филипп — настоящий отец детей Анастасии. И даже находили сходство. Сами знаменитости всегда отшучивались или, наоборот, подливали масла в огонь и продолжают это делать до сих пор.

«Я всегда тебя любил и верил. Признавался, может, поэтому у нее сын так похож на меня. Хотя я не отец. Хотя кто знает? Может, и отец», — заявляет Киркоров.

Певец говорит, что считает всех своих протеже близкими людьми. Ради них готов на все, даже пойти против коллег. Именно так случилось недавно. Киркоров невольно стал участником скандала, который произошел между Люсей Чеботиной и Любовью Успенской.

Все началось с того, что Успенская оставила комментарий под одним из видео Люси в интернете. Написала, что та ее раздражает. А позже, на музыкальной премии, назвала Чеботину «болтухой».

«Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек, больше я ничего не говорю», — подчеркивает Любовь Успенская.

«Мне кажется, что взрослые люди такие вопросы решают лично. И, как мне кажется, странно выносить какие-то такие недопонимания на публику, как минимум, когда вторая сторона не знает об этих недопониманиях», — говорит Люся Чеботина.

За подругу вступился Филипп Киркоров. Его возмутили слова Успенской.

«А она себя красиво ведет? Разве можно уважаемому человеку, певице, которая, наверное, себя представляет как королева шансона, хотя для меня королева шансона — это Ирина Круг давно… Опускаться до такого сведения каких-то счетов, что-то не угодило. Это типичная Успенская. Ей что-то не понравилось или она придумала, что что-то не так, все, этот человек для нее враг», — заявляет Киркоров.

«Филипп — это вообще моя любовь, мой большой друг. Я ему безумно благодарна, что он встал на сторону справедливости. И я, честно, не знаю. И если бы Любовь Залмановна как-то хотя бы вышла бы на связь, что-то прокомментировала. Я была удивлена. Честно, я была удивлена», — признается Люся Чеботина.

Киркоров вспомнил, как много лет назад на себе испытал переменчивое настроение дивы.

«Я, например, в жизни Успенской сыграл немаловажную роль. Я ей очень помогал при том моменте, когда она приехала в Россию. За все я получил черную неблагодарность. Ничего нового для меня нет. Вот такой она человек», — утверждает певец.

Киркоров уверяет: в отличие от многих мэтров, он совершенно не боится, что кто-то займет его место. Наоборот, готов помогать раскрывать новые таланты.

«Я так в свое время увидел на „Новой волне“ группу Smash и увидел Лазарева. Я говорю: „Этот мальчик будет суперзвездой“. И я счастлив, что вот мой последователь, я считаю, я ему передам трон», — уточняет артист.

Кумиром Киркорова был Майкл Джексон. Певец восхищался творчеством американской звезды и не поверил своему счастью, когда получил приглашение принять участие в его шоу.

«Michael Jackson and Friends», «Michael Jackson и друзья»… В 1999 году. Это было почти 30 лет назад. Мы были в Мюнхене, потом полетели в Корею», — вспоминает знаменитость.

На память Джексон вручил коллеге из России подарки. Один из них Киркоров надел на премьеру фильма о Майкле.

«Видите, написано: „Майкл Джексон“. Подарил вместе с котелком. Я с котелком носился, носился, но за эти 30 лет переезды, разводы, своды, меняли квартиры, где-то он… А перчатка осталась», — делится певец.

Артист говорит, что эта вещь для него как воспоминание о счастливом времени, когда он только покорял международный музыкальный Олимп. Сейчас Киркоров сам стал кумиром для юных звезд. Рад, что может дать им те же эмоции и зарядиться их энергией, чтобы тоже оставаться молодым.