Российский боец 168 дней в одиночку удерживал позиции на сумском направлении

Российский военнослужащий с позывным «Вага» на протяжении 168 дней в одиночку удерживал боевую позицию на сумском направлении под непрерывными обстрелами. Корреспондент 5-tv.ru лично пообщался с бойцом.

Рядовой 1443-го мотострелкового полка обустроил себе укрытие в воронке от взрыва, которую называют «лисья нора».

«Была просто лунка от взрыва, то есть я зашел, накрылся антидронкой и начал копать», — вспоминает военнослужащий.

Чтобы обмануть противника, «Вага» соорудил фальшивый вход, по которому ВСУ регулярно наносили удары, пока сам боец прятался под антидроновым одеялом, скрываясь от тепловизоров. Попытки сменить бойца предпринимались трижды, но из-за плотного огня дронов это сделать было невозможно.

За полгода бойцу пришлось пережить морозы до минус 26 градусов и массированные атаки. По его словам, в какой-то момент над ним одновременно зависали три вражеских дрона «Баба-Яга», а минометы работали трое суток подряд.

Несмотря на тяжелейшие условия, «Вага» каждый час выходил на связь, докладывал обстановку и корректировал огонь российской артиллерии и расчеты БПЛА.

Дома героя ждала мать — заслуженный учитель России Валентина Непомилуева. Когда «Вага» наконец позвонил и сообщил, что жив, женщина не смогла сдержать слез.

За проявленное мужество и стойкость командование представило бойца к ордену Мужества в особом порядке. Сам «Вага», передав дела сменщикам, уже заявил о готовности к новым боевым задачам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Герой России Сергей Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позиции в ДНР. В течение двух месяцев он находился на связи с командованием подразделения и передавал разведданные о ВСУ.

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