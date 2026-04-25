Уловка для Мерца: министры правительства Германии стали жертвами мошенничества

Мария Гоманюк
Злоумышленники могли получить доступ к переписке в чатах, где состоят депутаты и представители власти.

Как министры Германии стали жертвами мошенников

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Der Spiegel: два министра в правительстве Мерца стали жертвами фишинговой атаки

Министры правительства канцлера Германии Фридриха Мерца стали жертвами фишинговой атаки, проведенной через мессенджер Signal. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, среди пострадавших — министр образования и по делам семьи Карин Прин и министр строительства Верена Хуберц. Предположительно, злоумышленники могли получить доступ к переписке в чатах, где состоят депутаты и представители власти.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии направило предупреждения руководству фракций и сотрудникам бундестага о возможной угрозе. По информации издания, атака затронула парламентариев практически всех политических сил.

Всего, по данным издания, пострадали около 300 пользователей мессенджера, в том числе журналисты.

До этого стало известно о взломе аккаунта председателя бундестага, которая участвовала в закрытых рабочих чатах вместе с представителями правительства, в том числе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Мерца осудили за слова об экономическом ослаблении России.

