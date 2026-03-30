Политик Мема: в словах Мерца об экономическом ослаблении РФ есть противоречия

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости экономического ослабления России стали поводом для жесткой реакции со стороны европейских и российских политиков. Речь идет о его позиции по украинскому конфликту, которую некоторые сочли чрезмерно радикальной и оторванной от реальности.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова немецкого лидера в социальной сети X, указав на противоречия в его логике. По мнению политика, стратегия давления на Москву может оказаться неэффективной.

«Мерц заявил, что война на Украине закончится, когда Россия будет экономически истощена. Учитывая, что Москва получает дополнительно 750 миллионов долларов прибыли от роста цен на энергоносители, если его слова правдивы, то до окончания конфликта еще далеко», — говорится в публикации.

Мема также подверг канцлера резкой критике, назвав его недальновидным политиком, который не способен адекватно оценить происходящее. Он подчеркнул, что подобная линия поведения может лишь усугубить положение Украины и одновременно нанести ущерб самой Европе.

С жестким ответом выступили и в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецкому канцлеру стоит сосредоточиться на внутренних проблемах собственной страны, а не втягивать граждан в последствия своих решений. По его словам, промышленный сектор Германии уже испытывает серьезные трудности и теряет конкурентоспособность.

Володин напомнил, что ранее ключевые преимущества немецкой экономики во многом обеспечивались доступом к дешевым энергоресурсам из России, которых теперь не хватает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.