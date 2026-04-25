«Начала колоть»: Бьянка раскрыла секрет своей энергичности и похудения

Светлана Стофорандова
Артистка ведет активный образ жизни, ежедневно проводя в фитнес-зале по четыре часа.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая. — Прим. ред.), сумевшая похудеть почти на 40 килограммов, не сидит на диетах. Об этом артистка заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Первые в космосе. Cosmo Night».

По словам звезды, в ее рационе нет строгих ограничений, поэтому для поддержания фигуры она ведет активный образ жизни, а чтобы всегда оставаться энергичной, артистка даже прибегла к лекарственным уколам.

«Я начала колоть себе пептиды, кстати, они восполняют недостаток железа, если у кого-то вдруг есть недостаток энергии. Я каждый день в зале по четыре часа: и танцы, и силовые нагрузки, и асаны. Я просто каждый день что-то делаю», — поделилась Бьянка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лишние килограммы у певицы появились из-за сильной депрессии, и сбросить вес ей удалось именно тогда, когда она справилась с унынием.

Но, несмотря на достигнутые результаты, Бьянка продолжает тщательно следить за собой, ведь страх переедания у нее остался до сих пор. К тому же звезда не боится пластических операций и уверенно заявляет, что как только ей перестанет что-то в себе нравиться, она ляжет под нож.

Последние новости

20:35
Суд рассмотрит иск Лерчек к экс-стилисту на 2,4 миллиона рублей
20:30
Скрытая угроза: как неправильное дыхание разрушает здоровье людей
20:09
«Начала колоть»: Бьянка раскрыла секрет своей энергичности и похудения
19:50
«Уже третья»: Дима Билан рассказал о своей жизни под прессингом из-за ипотеки
19:40
«Я нужен России»: 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского
19:24
Врач из Уфы спасла трех пассажиров самолета

Сейчас читают

У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Съедят заживо или уплывут прочь? Правда о нападениях пираний на людей

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео