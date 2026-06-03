Предстоит операция: опубликованы кадры последствий ДТП с участием футболиста Кудряшова

Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП со скорой помощью в Москве

Появились кадры с места ДТП с участием бывшего защитника московского «Спартака» и сборной России Федора Кудряшова. Видео публикует 5-tv.ru.

Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Спортсмен передвигался на мотоцикле и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате происшествия Кудряшов получил травму левого предплечья. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Позже представитель футболиста Елена Болотова рассказала ТАСС, что спортсмену предстоит операция. По ее словам, авария произошла после того, как машина скорой помощи, направлявшаяся на экстренный вызов, начала разворот через двойную сплошную линию и столкнулась с мотоциклом.

«Федор ехал по дороге, скорая развернулась на экстренный вызов через две сплошные и въехала в Федю. Сейчас его готовят к операции. Мы просто ждем, когда прооперируют. Самое главное, что он живой, но болит рука», — сказала Болотова.

Она также отметила, что серьезных последствий удалось избежать благодаря защитной экипировке, в которой находился спортсмен в момент аварии.

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