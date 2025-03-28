«Наше маленькое небесное зернышко»: Меган Фокс родила четвертого ребенка

Отношения актрисы с отцом малышки переживают не лучшие времена.

Американская актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. Об этом в социальной сети сообщил отец новорожденной, музыкант Machine Gun Kelly.

«Наконец-то она здесь! Наше маленькое небесное зернышко», — написал он.

Из публикации артиста следует, что день рождения девочки — 27 марта. Machine Gun Kelly также выложил трогательные кадры, на которых новорожденный ребенок держит его за руку.

В конце минувшего года Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались. Daily Mail писал, что это «окончательное решение» актрисы, которое она приняла, будучи уверенной в измене возлюбленного.

«Она больше не будет мириться с его поведением и тем, как он с ней обращается. Когда Меган забеременела, музыкант думал, что она будет с ним несмотря ни на что», — рассказал источник издания.

Несмотря на разногласия с музыкантом, Меган намерена растить дочь вместе с ним. Кроме того, источник Page Six рассказал, что главный приоритет Machine Gun Kelly — семья.

«Колсон (настоящее имя Machine Gun Kelly. — Прим. ред.) вышел на связь с Меган, потому что он ее очень любит. С его стороны не было никакой измены, но он понимает, что причинил ей боль», — поделился собеседник ресурса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойфренд Меган Фокс удержал ее на грани разрыва.