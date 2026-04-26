Show Must Go On: Трамп намерен вернуться на трибуну после инцидента со стрельбой

Мероприятие, в ходе которого раздались звуки, похожие на выстрелы, вскоре продолжится.
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Трамп намерен вернуться на трибуну после инцидента со стрельбой
Президент США Дональд Трамп продолжит участие в приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, которое прервал инцидент со стрельбой. По данным журналистов CNN, сейчас американский лидер готовится вернуться к трибуне.
Президент ассоциации Вэйцзя Цзян заявила, что программа ужина возобновится в ближайшее время. Ее слова встретили бурными аплодисментами
«Я знаю, что всем захочется узнать как можно больше подробностей, а сейчас у нас их нет… Пожалуйста, проявите терпение, пока мы выясним, сколько времени это займет, но, думаю, немного», — отметила Цзян.
По данным источников телеканала, Дональд Трамп и представители его кабинета в данный момент находятся в безопасности. Как сообщил близкий к ситуации сотрудник правоохранительных органов, никто из членов кабмина не пострадал.
Ранее американского лидера и его жену Меланию Трамп экстренно вывели с приема — раздались звуки, похожие на выстрелы. Ужин с корреспондентами прервали, гостей призвали срочно покинуть зал, в котором уже работали агенты Секретной службы.
В пресс-службе Белого дома вскоре заявили, что стрелявшего схватили. На мероприятии присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин, грохот выстрелов заставил их пригнуться, через некоторое время их вывели из зала.
