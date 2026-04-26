Show Must Go On: Трамп намерен вернуться на трибуну после инцидента со стрельбой

|
Рита Цветкова
Мероприятие, в ходе которого раздались звуки, похожие на выстрелы, вскоре продолжится.

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп продолжит участие в приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, которое прервал инцидент со стрельбой. По данным журналистов CNN, сейчас американский лидер готовится вернуться к трибуне.

Президент ассоциации Вэйцзя Цзян заявила, что программа ужина возобновится в ближайшее время. Ее слова встретили бурными аплодисментами

«Я знаю, что всем захочется узнать как можно больше подробностей, а сейчас у нас их нет… Пожалуйста, проявите терпение, пока мы выясним, сколько времени это займет, но, думаю, немного», — отметила Цзян.

По данным источников телеканала, Дональд Трамп и представители его кабинета в данный момент находятся в безопасности. Как сообщил близкий к ситуации сотрудник правоохранительных органов, никто из членов кабмина не пострадал.

Ранее американского лидера и его жену Меланию Трамп экстренно вывели с приема — раздались звуки, похожие на выстрелы. Ужин с корреспондентами прервали, гостей призвали срочно покинуть зал, в котором уже работали агенты Секретной службы.

В пресс-службе Белого дома вскоре заявили, что стрелявшего схватили. На мероприятии присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин, грохот выстрелов заставил их пригнуться, через некоторое время их вывели из зала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
5:51
Учитель месяца: установлена личность стрелявшего на приеме с Трампом
5:42
В Госдуме рассказали, кого ждет перерасчет пенсии в 2027 году
5:23
Деньги на бумаге: как устроен 90-миллиардный кредит ЕС для Украины
5:03
Война в Иране: почему ставки для США становятся критическими
4:49
Show Must Go On: Трамп намерен вернуться на трибуну после инцидента со стрельбой

Сейчас читают

Стрельба произошла на мероприятии с участием Трампа в Вашингтоне
Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео