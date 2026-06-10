Сливочный вкус детства: можно ли сейчас найти пломбир «как в СССР»

Классический пломбир отличается высокой жирностью — не менее 12%

Многие до сих пор считают советский пломбир эталоном мороженого, однако специалисты отмечают, что современные продукты не всегда уступают ему по качеству. Ко Всемирному дню мороженого в издании Life.ru напомнили, что классический пломбир и в СССР, и сейчас отличается высокой жирностью — не менее 12% молочного жира, что обеспечивает характерный сливочный вкус и плотную текстуру.

За последние десятилетия ассортимент мороженого значительно расширился. На прилавках появились продукты с различными начинками, глазурью и сиропами, из-за чего вкус нередко становится более сладким и менее выраженно молочным. При этом специалисты подчеркивают: длинный состав сам по себе не говорит о низком качестве. Стабилизаторы и эмульгаторы используются давно и помогают сохранять структуру продукта.

Эксперты советуют внимательно изучать маркировку. Если продукт называется пломбиром, в его составе не должно быть заменителей молочного жира. Также важно обращать внимание на условия хранения: деформированная упаковка или большое количество инея могут свидетельствовать о нарушении температурного режима.

По мнению специалистов, воспоминания о советском пломбире связаны не только с рецептурой, но и с ностальгией, которая влияет на восприятие вкуса.

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