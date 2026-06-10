Назвала ошибкой: учительница, высмеявшая выпускника, подала в суд на его сестру

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 40 0

Преподавательница требует удалить видео, на котором она называет школьника «ошибкой», и заявляет об ущербе репутации.

Высмеявшая школьника учительница подала в суд на его сестру

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Тема:
Курская область

Учительница, высмеявшая выпускника, подала в суд на его сестру

Учительница из Курской области, публично унизившая выпускника на церемонии вручения аттестатов, обратилась в суд с иском к его сестре. Об этом 5-tv.ru сообщили в Курском районном суде.

В своем заявлении педагог утверждает, что видеоролики с ее выступлением опорочили ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она настаивает, чтобы суд обязал девушку удалить распространенные в соцсетях записи.

Конфликт вспыхнул во время выпускного вечера в одной из школ региона. Преподавательница вручила школьнику шуточную грамоту «за отсутствие логики» и во всеуслышание назвала его «ошибкой». Сестра подростка засняла инцидент на камеру и выложила видео в интернет, обвинив женщину в издевательствах. Публикация вызвала шквал негодования у пользователей.

В беседе с 5-tv.ru девушка рассказала, что учительница и раньше позволяла себе насмешки над учениками, стравливала ребят между собой, а ее недавние слова могли спровоцировать настоящую травлю брата со стороны сверстников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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