«Золотая клетка»: Брижит Макрон пожаловалась на жизнь в Елисейском дворце

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Первая леди часто с тоской вспоминает прошлое.

Как Брижит Макрон живется в Елисейском дворце

Первая леди Франции Брижит Макрон пожаловалась на жизнь в Елисейском дворце

Первая леди Франции Брижит Макрон жалуется на то, как тяжело ей живется в «золотой клетке». Она рассказала в интервью La Tribune Dimanche, что порой с тоской вспоминает прошлое.

«Раньше у меня была нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как и у всех остальных», — ностальгирует она.

По словам Брижит, десять лет в Елисейском дворце пролетели очень быстро и за это время она успела увидеть «темную сторону мира», насмотреться на человеческую глупость и зло. Она призналась, что иногда ей становится «грустно, как никогда прежде».

Кроме того, леди Макрон напомнила о набившей оскомину теории вокруг ее трансгендерности*. По словам жены президента, публика травит ее в интернете из-за этих слухов, а также из-за ее 25-летней разницы в возрасте с мужем. Чтобы справиться с переживаниями из-за буллинга первая леди ведет дневник.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2026 года также в очередной раз стал объектом для шуток после того, как устроил демонстративный забег по улицам Мумбаи.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

Последние новости

16:58
Пропавшую 11-летнюю школьницу ищут третьи сутки в Краснодарском крае
16:45
Собянин: Подготовка к предстоящему отопительному сезону завершится до 1 сентября
16:28
«Шок-контент»: Настасья Самбурская попала в неприятную ситуацию на концерте
16:20
Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева
16:16
Устал от шума и схватился за нож: стали известны подробности убийства женщины в Москве
15:53
Пушистое пополнение: в Московском зоопарке у пары лемуров родились двойняшки

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Новый язык власти»: как манера переписки выдает токсичных боссов
Тайны Арарата: новые данные могут подтвердить реальность Ноевого ковчега

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео