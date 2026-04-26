Двойной удар: мать искала сына в Таиланде и узнала о гибели его близнеца

Life.ru: россиянин пропал в Таиланде, после чего его близнец умер в Сибири

Жительница Хакасии обратилась за помощью в поисках пропавшего сына, который жил в Таиланде. Однако вскоре после начала поисков она узнала о смерти его брата-близнеца в Новосибирске. Об этом сообщило издание Life.ru.

Ее сын — 42-летнем Георгии — много лет проживал в Паттайе. Последний раз мужчина связывался с матерью в декабре 2025 года, после чего перестал выходить на связь. Женщина начала искать его через знакомых и просить помощи у неравнодушных в апреле.

Уточнялось, что спустя сутки после начала поисков 71-летняя родительница узнала о гибели второго сына — Кирилла. Он проживал в Новосибирске. Мужчину нашли мертвым в его же квартире. По предварительным данным, признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Георгий родился в Саяногорске, около 12 лет назад он переехал в Таиланд и работал в сфере IT. По информации издания, он занимался передержкой собак и часто путешествовал с ними.

В данный момент родственники и волонтеры продолжают поиски мужчины. Им предстоит установить, когда его в последний раз видели соседи, а также покидал ли он страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.