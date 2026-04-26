Двойной удар: мать искала сына в Таиланде и узнала о гибели его близнеца
Пропавший россиянин последний раз связывался с родительницей в декабре 2025 года.
Жительница Хакасии обратилась за помощью в поисках пропавшего сына, который жил в Таиланде. Однако вскоре после начала поисков она узнала о смерти его брата-близнеца в Новосибирске. Об этом сообщило издание Life.ru.
Ее сын — 42-летнем Георгии — много лет проживал в Паттайе. Последний раз мужчина связывался с матерью в декабре 2025 года, после чего перестал выходить на связь. Женщина начала искать его через знакомых и просить помощи у неравнодушных в апреле.
Уточнялось, что спустя сутки после начала поисков 71-летняя родительница узнала о гибели второго сына — Кирилла. Он проживал в Новосибирске. Мужчину нашли мертвым в его же квартире. По предварительным данным, признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.
Георгий родился в Саяногорске, около 12 лет назад он переехал в Таиланд и работал в сфере IT. По информации издания, он занимался передержкой собак и часто путешествовал с ними.
В данный момент родственники и волонтеры продолжают поиски мужчины. Им предстоит установить, когда его в последний раз видели соседи, а также покидал ли он страну.
