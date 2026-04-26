Двойной удар: мать искала сына в Таиланде и узнала о гибели его близнеца

|
Мария Гоманюк
Пропавший россиянин последний раз связывался с родительницей в декабре 2025 года.

Как мать искала сына в Таиланде и узнала о смерти его брата

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Life.ru: россиянин пропал в Таиланде, после чего его близнец умер в Сибири

Жительница Хакасии обратилась за помощью в поисках пропавшего сына, который жил в Таиланде. Однако вскоре после начала поисков она узнала о смерти его брата-близнеца в Новосибирске. Об этом сообщило издание Life.ru.

Ее сын — 42-летнем Георгии — много лет проживал в Паттайе. Последний раз мужчина связывался с матерью в декабре 2025 года, после чего перестал выходить на связь. Женщина начала искать его через знакомых и просить помощи у неравнодушных в апреле.

Уточнялось, что спустя сутки после начала поисков 71-летняя родительница узнала о гибели второго сына — Кирилла. Он проживал в Новосибирске. Мужчину нашли мертвым в его же квартире. По предварительным данным, признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Георгий родился в Саяногорске, около 12 лет назад он переехал в Таиланд и работал в сфере IT. По информации издания, он занимался передержкой собак и часто путешествовал с ними.

В данный момент родственники и волонтеры продолжают поиски мужчины. Им предстоит установить, когда его в последний раз видели соседи, а также покидал ли он страну.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого в утробе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
Мужчина зарезал художницу в офисе на западе Москвы
13:39
Двойной удар: мать искала сына в Таиланде и узнала о гибели его близнеца
13:18
Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР
13:00
«Новый язык власти»: как манера переписки выдает токсичных боссов
12:30
Взлеты и падения Камилы Валиевой: российской фигуристке исполнилось 20 лет
12:17
Отпуск за копейки: как дешево путешествовать за границей — советы и лайфхаки

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет
Редкое заболевание: бывшая гимнастка проснулась парализованной в приюте для бездомных

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео