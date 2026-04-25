«Блестяще реализовали себя»: Путин поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

Слова президента привлекли внимание к его многолетней работе в отечественном кинематографе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент России Владимир Путин направил поздравление народному артисту РСФСР Сергею Никоненко по случаю его 85-летия. Текст приводит ТАСС.

«Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — отметил российский лидер.

Сергей Никоненко известен не только как актер, но и как режиссер, сценарист и педагог, а многие его работы вошли в историю российского кино. В поздравлении акцент был сделан на уважении к его профессиональному пути и вкладу в сохранение культурных традиций.

Ранее Сергей Никоненко рассказал о своей зависимости — пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад.

Артист заявил, что испытал на себе одно «наркотическое средство». Им была карточная игра.

Также актер назвал еще одну свою отрицательную черту. По его мнению, он до сих пор не научился грамотно распределять время. Артист жалуется, что в пожилом возрасте ему это очень мешает.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:15
Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца
21:54
«Блестяще реализовали себя»: Путин поздравил Сергея Никоненко с юбилеем
21:43
Россиянин завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе
21:27
В Коми мужчина погиб после нападения медведя
21:15
Израиль намерен возобновить удары по Ливану
21:13
Захарова исполнила трюк с мячом на баскетбольном турнире в Ижевске

Сейчас читают

У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Съедят заживо или уплывут прочь? Правда о нападениях пираний на людей

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео